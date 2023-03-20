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НовостиСпорт20 марта 2023 3:08

Омский «Авангард» обыграл «Металлург» со счетом 4:3 в четвертьфинале Кубка Гагарина на «G-Drive Арене»

Отыграться омичам удалось лишь в овертайме
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: ХК «Авангард»

Фото: ХК «Авангард»

В четвертьфинале Кубка Гагарина со счетом 4:3 омский «Авангард» обыграл «Металлург». Игра прошла 19 марта на площадке «G-Drive Арены».

Вырвать первенство у магнитогорцев омичам удалось лишь в овертайме. Шайбы в ворота соперника забросили Павел Дедунов, Алекс Броадхёрст и дважды отличился Рид Буше.

Следующая игра второго раунда серии плей-офф состоится марта в Магнитогорске.

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