Омский «Авангард» обыграл «Металлург» со счетом 4:3 в четвертьфинале Кубка Гагарина на «G-Drive Арене»

Фото: ХК «Авангард»

В четвертьфинале Кубка Гагарина со счетом 4:3 омский «Авангард» обыграл «Металлург». Игра прошла 19 марта на площадке «G-Drive Арены».

Вырвать первенство у магнитогорцев омичам удалось лишь в овертайме. Шайбы в ворота соперника забросили Павел Дедунов, Алекс Броадхёрст и дважды отличился Рид Буше.

Следующая игра второго раунда серии плей-офф состоится марта в Магнитогорске.

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