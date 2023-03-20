Омский «Авангард» обыграл «Металлург» со счетом 4:3 в четвертьфинале Кубка Гагарина на «G-Drive Арене»

Фото: ХК «Авангард»
В четвертьфинале Кубка Гагарина со счетом 4:3 омский «Авангард» обыграл «Металлург». Игра прошла 19 марта на площадке «G-Drive Арены».
Вырвать первенство у магнитогорцев омичам удалось лишь в овертайме. Шайбы в ворота соперника забросили Павел Дедунов, Алекс Броадхёрст и дважды отличился Рид Буше.
Следующая игра второго раунда серии плей-офф состоится марта в Магнитогорске.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru