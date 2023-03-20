Омичи пожаловались на протекающую крышу в детском саду № 214

Фото: стоп-кадр видео «Инцидент Омск»
На протекающую крышу в детском саду № 214 пожаловались омичи. Сообщение появилось в группе «Инцидент Омск».
- Вёдра и тазы — спасение от протекающей крыши. В саду чувствуется «запах проводки, - комментирует автор публикации.
Напомним, что образовательное учреждение расположено на улице 1-й Молодёжной, 22. По информации мэрии, которая оперативно прокомментировала потоп, на здании кровля отремонтирована пока частично. Потребность в работах будет учтена.
- В 2022 году в детском саду № 214 была частично отремонтирована кровля учреждения (кроме перехода между зданиями). Потребность в ремонте кровли учтена и будет рассмотрена при выделении дополнительного финансирования. Каждое лето администрация детского сада проводит косметический ремонт, - отметили в горадминистрации.
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