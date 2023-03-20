26-летний омич погиб на СВО

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе спецоперации погиб 26-летний Владимир Кубышко из Омска. Сообщение об этом появилось в группе зоомагазина «Зайцы».

- Надолго запомним, как мужественного и доброго человека, героя! Скорбим и соболезнуем семье и родным! Погиб на СВО Владимир Кубышко. Наш коллега, сотрудник, хороший и добрый парень. Ему было всего 26 лет, - гласит текст сообщения.

Под постом появилось много комментариев от покупателей, которые сожалеют об утрате и выражают соболезнования родственникам погибшего бойца.

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