Противопожарный режим в Омской области введут с 20 апреля

Разводить костры весной в Омской области временно запретят. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 20 апреля в Омской области введут противопожарный режим. Соответствующее постановление опубликовало министерство регбезопасности.

Согласно документу, с 30 апреля запрет на разжигание костров начнет действовать на севере региона на территориях Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, Усть-Ишимского районов. А с 20 апреля режим вводится в остальных муниципалитетах.

Дата окончания ограничений пока не определена. Что касается запретов, то омичи не доолжны разводить костры, использовать открытый огонь, сжигать мусор и траву в непредназначенных для этого местах.

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