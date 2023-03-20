Боец ММА из Омска погиб в ходе спецоперации

Вместе с семьей погибшего скорбит вся страна. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ходе спецоперации погиб боец ММА из Омска Серик Батталов. Об этом сообщили в Академии единоборств братьев Шеметовых.

- Во время выполнения служебно-боевой задачи в зоне СВО погиб уроженец Омской области воспитанник «Академии единоборств бр.Шеметовых» Боец Серик Батталов, - написал на своей странице во Вконтакте Сергей Шеметов.

Известно, что у бойца осталась дочь.

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