Синоптики прогнозируют холодную рабочую неделю в Омской области

Синоптики прогнозируют снегопад и гололедицу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Холодную рабочую неделю в Омской области прогнозируют синоптики. Погоду на ближайшие три дня опубликовало Обь-Иртышское метеобюро.

Ночью понедельника ожидается похолодание -13...-18 градусов, при прояснении -25 градусов. Днем столбик термометра местами может опуститься до нуля. Ветер юго-западный порывами до 18 м/с.

Во вторник, 21 марта, в дневные часы будет прохладнее -1...-6 градусов, ночью до -19 градусов. Ветер юго-западный с переходом на южный, 4-9 м/с. Местами возможен небольшой снег. Синоптики предупреждают о гололедице.

В среду днем потеплеет до +4 градусов. Ночью специалисты прогнозируют -6...-11 градусов. Возможен небольшой снег с дождем. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

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