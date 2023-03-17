Цены на аренду квартир в Омске выросли на 20%

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На 20% в Омске выросли цены на аренду квартир. Такие данные приводят аналитики сервиса «Авито.Недвижимост».

Временной промежуток, который учли статисты - это февраль прошлого и текущего годов. За это время стоимость выросла на несколько раз и сейчас омичам приходится отдавать за съемные квадратные метры как минимум 18 тысяч рублей. Хотя год назад эта сумма составляла 15 тысяч.

Отмечается, что количество предложений от арендодателей снизилось на 9,8%, а вот спрос вырос на 1,1%.

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