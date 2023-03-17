Юлия Миронова назначена и.о. руководителя дирекции по закупкам омского минздрава

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И.о. руководителя дирекции по закупкам омского минздрава назначена Юлия Миронова. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Временный глава казенного учреждения «Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» получила свой статус 15 марта.

Как отмечает издание, Миронова с 2005 по 2022 год работала в департаменте контрактной системы мэрии Омска, а летом прошлого года перешла в дирекцию здравоохранения.

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