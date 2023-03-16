Жители целого района Омской области не могли пройти флюорографию в ЦРБ, пока не вмешалась прокуратура

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области после вмешательства прокуратуры в Калачинской ЦРБ заменили вышедший из строя флюорограф на новый.

Ранее надзорное ведомство по обращению местного жителя организовало проверку, в ходе которой выяснилось, что единственный в районной больнице стационарный аппарат для флюорографии перестал работать. К слову, в других учреждениях на территории района подобного оборудования просто нет. Таким образом, возможности получить соответствующую медицинскую услугу лишились более 37 тысяч человек.

По итогам проверки прокуратура обратилась в суд с требованием обязать БУЗОО «Калачинская ЦРБ» приобрести новый рентгеновский аппарат, а региональный минздрав — выделить на это деньги. Инстанция иск ведомства удовлетворила.

На данный момент новый флюорограф приобретен и используется по назначению.

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