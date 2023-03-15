В Омске валидаторы появились в троллейбусах №12

Фото: Владимир Казионов

В троллейбусах №12 появились валидаторы. Об этом заявили в мэрии Омска.

Оборудование установили еще в феврале, а накануне оно начало работать в тестовом режиме. Теперь пассажиры смогут оплатить проезд всего лишь приложив банковскую или транспортную карту к терминалу. В случае, если омич решит рассчитаться наличкой, ее нужно отдать водителю.

- Пассажирам, которым необходим распечатанный бумажный билет, необходимо произвести оплату у водителя. С целью обеспечения безопасности движения, оплату проезда у водителя нужно производить только во время остановки для посадки и высадки пассажиров, - уточнил начальник филиала «Троллейбусное депо» МП г. Омска «Электрический транспорт» Василий Мелищук.

Напомним, что валидаторы сейчас установлены на некоторых автобусных маршрутах и трамвайных вагонах.

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