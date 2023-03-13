Мэрия Омска ищет застройщика для территории на улице 21-ой Амурской

Фото: Евгения ГУСЕВА

Для территории на улице 21-ой Амурской ищет застройщика мэрия Омска. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 24 марта.

Согласно условиям, подрядчику предстоит возвести несколько многоквартирных домов на 770 квартир. При этом площадь 408 квартир не должна превышать 25 квадратных метров, еще 132 квартир – 36 квадратных метров.

Договор о комплексном развитии территории заключается на 10 лет. В течение первого года застройщик должен разработать проект планировки и межевания территории.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru