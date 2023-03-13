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НовостиОбщество13 марта 2023 15:41

Мэрия Омска ищет застройщика для территории на улице 21-ой Амурской

Здесь можно возвести несколько домов на 770 квартир
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Евгения ГУСЕВА

Для территории на улице 21-ой Амурской ищет застройщика мэрия Омска. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 24 марта.

Согласно условиям, подрядчику предстоит возвести несколько многоквартирных домов на 770 квартир. При этом площадь 408 квартир не должна превышать 25 квадратных метров, еще 132 квартир – 36 квадратных метров.

Договор о комплексном развитии территории заключается на 10 лет. В течение первого года застройщик должен разработать проект планировки и межевания территории.

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