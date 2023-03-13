МЧС начало снижать нагрузку на ледовых переправах в Омской области

Фото: ГУ МЧС по Омской области

В Омской области нагрузку на ледовых переправах начало снижать МЧС. Об этом заявили в региональном управлении.

Так, на «Черлакской» максимальный вес снижен с шести до трех тонн. Это связано с тем, что лед на реках и озерах под влиянием весенних процессов становится тоньше, меняет свою структуру, местами на нем выступает вода.

- За состоянием ледовых переправ ведется регулярный контроль. В ходе одного из обследований сотрудники Дорожного ремонтно-строительного управления № 3 выявили необходимость снижения грузоподъемности на переправе в Черлакском муниципальном районе, - пояснили в ведомстве.

К слову, все ледовые переправы будут закрыты до начала ледохода.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru