34% омичей считают, что женщины подвергаются дискриминации в профессиональной сфере

Фото: Евгения ГУСЕВА

Служба исследований портала hh.ru провела опрос и выяснила, как изменилось отношение к женщинам на рынке труда в Омской области.

34% омичей заявили, что в их профессиональной сфере женщины подвергаются дискриминации. Неравенство, по мнению опрошенных, выражается в том, что представительниц женского пола реже берут на работу, им реже повышают зарплаты, а также им тяжелее продвинуться по карьерной лестнице.

Примечательно, что об упомянутых формах дискриминации чаще всего рассказывали представители сферы искусства, масс-медиа, банковские служащие, юристы. Как правило, именно в этих профессиональных областях преобладают женщины.

При этом 18% жителей региона считают, что число случаев дискриминации в отношении женщин за последний год снизилось. С этим мнением чаще других согласны омичи в возрасте до 24 лет (29%), а также представители HR-сферы, IT, маркетологи, строители, производственники и бухгалтеры.

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