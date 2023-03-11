Инвалид из Омской области получил квартиру только после вмешательства прокуратуры

Фото: Иван МАКЕЕВ

Только после вмешательства прокуратуры получил квартиру инвалид из Омской области. Об этом сообщили в надзорном органе.

Оказалось, мужчина из Калачинска долго жил в неблагоустроенном доме, где нужно было топить печь. Несмотря на то, что возможности его были ограничены, а получить жилье по соцнайму он мог вне очереди, местные чиновники забыли про него.

После личного обращения в прокуратуру и суд омич получил жилье.

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