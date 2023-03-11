11 новых маршрутов появились в Омской области

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области появились 11 новых маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Это произошло после вмешательства федерального надзорного органа. Омичи в ходе личного приема главного прокурора страны Игоря Краснова пожаловались на проблемы с общественным транспортом.

- Благодаря принятым прокуратурой мерам повышена транспортная доступность для 36 населенных пунктов, в которых проживает более 8,6 тысячи человек. По инициативе прокуратуры в настоящее время установлены и уже функционируют 11 новых муниципальных маршрутов с удаленными и малочисленными сёлами и деревнями, в которых проживают свыше 1,3 тысячи человек, - рапортовали в ведомстве.

Между тем, было оптимизировано расписание автобусов, выявлены нарушители в сфере перевозок по которым заведено 80 административных дел.

- По инициативе прокуроров по фактам фальсификаций штампов учреждений здравоохранения о прохождении предрейсового медицинского контроля, подделок полисов ОСАГО возбуждены 3 уголовных дела, - уточнили в ведомстве.

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