11 новых маршрутов появились в Омской области

Фото: Иван МАКЕЕВ
В Омской области появились 11 новых маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Это произошло после вмешательства федерального надзорного органа. Омичи в ходе личного приема главного прокурора страны Игоря Краснова пожаловались на проблемы с общественным транспортом.
- Благодаря принятым прокуратурой мерам повышена транспортная доступность для 36 населенных пунктов, в которых проживает более 8,6 тысячи человек. По инициативе прокуратуры в настоящее время установлены и уже функционируют 11 новых муниципальных маршрутов с удаленными и малочисленными сёлами и деревнями, в которых проживают свыше 1,3 тысячи человек, - рапортовали в ведомстве.
Между тем, было оптимизировано расписание автобусов, выявлены нарушители в сфере перевозок по которым заведено 80 административных дел.
- По инициативе прокуроров по фактам фальсификаций штампов учреждений здравоохранения о прохождении предрейсового медицинского контроля, подделок полисов ОСАГО возбуждены 3 уголовных дела, - уточнили в ведомстве.
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