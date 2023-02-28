Вниманию хозяйствующих субъектов, связанных с обращением пестицидов и агрохимикатов на территории Омской области

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», «Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1067, Управление Россельхознадзора по Омской области продолжает консультировать юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств без образования юридического лица, осуществляющих деятельность в сфере обращения пестицидов и агрохимикатов, в устной и письменной формах.

По интересующим вопросам, связанным с работой в ФГИС «Сатурн», можно обратиться к ответственным должностным лицам Управления Россельхознадзора по Омской области по адресу: г. Омск, ул. Степная, 220, кабинет № 207, или воспользоваться информацией, указанной ниже: