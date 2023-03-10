Следственный комитет начал проверку по дому на улице Энтузиастов в Омске

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По дому на улице Энтузиастов в Омске начало проверку управление Следственного комитета Омской области.

Накануне в СМИ появилась информация о доме, жильцы которого боятся за свою жизнь и жизнь своих детей. Стены здания покрылись трещинами, а виной всему подмытая в подвале стена. Управляющая компания не реагирует на жалобы омичей. Теперь ее ждет масштабная проверка.

- В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства и причины случившегося, дана правовая оценка действиям должностных лиц по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - уточнили в ведомстве.

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