Бюджет Омской области в 2023 году достигнет 150 млрд рублей

На заседании регионального правительства рассмотрен проект первых изменений в бюджет Омской области на 2023 – 2025 годы. Министр финансов Омской области Вадим Чеченко сообщил, что для увеличения бюджета текущего года аккумулирован максимально доступный объем дополнительных ресурсов – 21,3 млрд рублей.

Из этой суммы практически половину - 10,3 млрд рублей - составляют безвозмездные поступления из федерального бюджета. Это дотация в объеме 2,93 млрд рублей и целевые средства, распределенные региону во втором чтении федерального бюджета, - 7,36 млрд рублей. Целевые средства предоставлены, в основном, на реализацию мероприятий национальных проектов.

Кроме того, предлагается пересмотреть прогноз по собственным источникам. На 1,73 млрд рублей увеличены налоговые и неналоговые доходы, рост поступлений ожидается по НДФЛ, акцизам и «упрощенке». С учетом предлагаемых изменений доходы областного бюджета будут увеличены со 124 млрд до 136 млрд рублей, расходы - со 128,3 млрд до 149,6 млрд рублей.

- Проект первых изменений согласован Минфином России, и теперь, после одобрения областным кабинетом министров, будет внесен в региональный парламент. Как и в предыдущие годы, в первом квартале мы укрепляем принятый в декабре «базовый» бюджет за счет всех тех ресурсов, которые сформированы по итогам завершения предыдущего года, и дополнительной федеральной поддержки. Расходы областного бюджета в этом году впервые достигнут планки в 150 млрд рублей. Это позволит обеспечить необходимым финансированием с учетом заявленной отраслевыми ведомствами потребности все ключевые расходные статьи. В течение года нам, как правило, удается привлечь дополнительные доходные источники и сократить дефицит бюджета, - прокомментировал Чеченко.