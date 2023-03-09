Омская мэрия предлагает Шамилю Шихмирзаеву дать звание «Меценат года»

Фото: пресс-служба администрации города Омска

На заседании комитета по социальным вопросам Омского городского совета заместитель мэра Омска Владимир Куприянов представил депутатам четырех претендентов на присвоение звания «Меценат года»:

– В комиссию поступили четыре ходатайства. Они касаются: ООО ГК «Стройбетон» (благополучателем является средняя школа №81), ООО ПК «Металлинвест» (школа №50), Ашот Татоян (детская школа искусств №10 им. А.А. Бабаджаняна) и ООО «Промстройкомплект-Сервис» (школа №85), – рассказал спикер.

При этом заместитель мэра подчеркнул, что с ООО «Промстройкомплект-Сервис» мэрия подписала самое первое соглашение о меценатстве.

– Компания послужила стартом проекта. Сегодня в школе №85 уже проведены работы по замене оконных блоков, капитальному ремонту и сдаче под ключ спортивного зала площадью 170 кв.м, замене в подвале систем горячего и холодного водоснабжения. Комиссией было единогласно принято решение: нагрудный знак «Меценат города» вручить по всем четырем ходатайствам, звание «Меценат года – 2022» присвоить ООО «Промстройкомплект – Сервис» в лице его руководителя Шамила Шихмирзаева, – сообщил Куприянов.

В мэрии также акцентировали внимание, что не подсчитывали суммы, вложенные меценатами. Учли только темпы выполнения работ под контролем компаний.

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