«Омскшина» получила разрешение на реконструкцию ДК«Шинник»

Предприятие изготавливает шины для автомобилей и спецтехники. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На реконструкцию ДК«Шинник» получила разрешение «Омскшина». Об этом сообщает «Город55».

Проектная документация на первый этап работ для Омского филиала АО «Кордиант» одобрена в городском депархитектуры.

Как отмечает издание, таким образом предприятие намерено увеличить площади для расширения производственных мощностей.

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