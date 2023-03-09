«Омскшина» получила разрешение на реконструкцию ДК«Шинник»

Предприятие изготавливает шины для автомобилей и спецтехники.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На реконструкцию ДК«Шинник» получила разрешение «Омскшина». Об этом сообщает «Город55».
Проектная документация на первый этап работ для Омского филиала АО «Кордиант» одобрена в городском депархитектуры.
Как отмечает издание, таким образом предприятие намерено увеличить площади для расширения производственных мощностей.
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