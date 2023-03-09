«Авангард» одержал победу в четвертом матче плей-офф с «Сибирью» на «G-Drive Арене» в Омске

Фото: ХК «Авангард».

В среду, 8 марта, «Авангард» обыграл новосибирскую «Сибирь» в четвертом матче первого раунда плей-офф на «G-Drive Арене» в Омске. Игра завершилась со счетом 4:1.

У омичей в матче отличились Рид Буше, Арсений Грицюк, Корбэн Найт и Сергей Толчинской. Забросить шайбу в ворота хозяев смог только Валентин Пьянов.

Напомним, пятый и финальный матч первого раунда плей-офф пройдет уже завтра, 10 марта.

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