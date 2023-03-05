Жители центра Омска 6 марта останутся без воды на несколько часов

«Росводоканал» приносит омичам извинения за предоставленные неудобства Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Омска в понедельник, 6 марта, два десятка зданий останутся без воды на несколько часов.

Как сообщили в пресс-службе «Росводоканала», 6 марта с 11:00 до 19:00 в связи с заменной авариной задвижки на улицах Чернышевского-Яковлева водоснабжение будет отключено в зданиях, расположенных по следующим адресам:

1. ул. Герцена, 34 (торгово-развлекательный комплекс 6эт.);

2. ул. Герцена, 36 (торговый центр 4эт.);

3. ул. Рабиновича, 108/1 (административное здание 3эт.);

4. ул. Рабиновича, 108 (административное здание 2эт.);

5. ул. Рабиновича, 91 (жилой дом 9эт.);

6. ул. Чернышевского, 2/8 (административное здание 8эт.);

7. ул. Гусарова, 33 к8 (административное здание 1эт.);

8. ул. Гусарова, 33 к10 (административное здание 1эт.);

9. ул. Гусарова, 33 (центральный рынок 1эт.);

10. ул. Чернышевского, 3 (жилой дом 9эт.);

11. ул. Яковлева, 147 (жилой дом 5эт.);

12. ул. Чернышевского, 4 (административное здание 3эт.).

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