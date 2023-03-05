Жители центра Омска 6 марта останутся без воды на несколько часов

«Росводоканал» приносит омичам извинения за предоставленные неудобства
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В центре Омска в понедельник, 6 марта, два десятка зданий останутся без воды на несколько часов.
Как сообщили в пресс-службе «Росводоканала», 6 марта с 11:00 до 19:00 в связи с заменной авариной задвижки на улицах Чернышевского-Яковлева водоснабжение будет отключено в зданиях, расположенных по следующим адресам:
1. ул. Герцена, 34 (торгово-развлекательный комплекс 6эт.);
2. ул. Герцена, 36 (торговый центр 4эт.);
3. ул. Рабиновича, 108/1 (административное здание 3эт.);
4. ул. Рабиновича, 108 (административное здание 2эт.);
5. ул. Рабиновича, 91 (жилой дом 9эт.);
6. ул. Чернышевского, 2/8 (административное здание 8эт.);
7. ул. Гусарова, 33 к8 (административное здание 1эт.);
8. ул. Гусарова, 33 к10 (административное здание 1эт.);
9. ул. Гусарова, 33 (центральный рынок 1эт.);
10. ул. Чернышевского, 3 (жилой дом 9эт.);
11. ул. Яковлева, 147 (жилой дом 5эт.);
12. ул. Чернышевского, 4 (административное здание 3эт.).
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