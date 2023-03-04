В Омске продают детский сад с пассивным доходом в 80 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С пассивным доходом в 80 тысяч рублей в Омске продают детский сад. Объявление с сайта недвижимости публикует «Новый Омск».

Продавец оценил бизнес в 780 тысяч рублей, подчеркнув, что избавляется от него из-за перехода на другую работу. Само дошкольное учреждение существует уже семь лет и приносит прибыль.

- Постоянная чистая прибыль от 80.000 (если не заниматься) до 140.000 (если заниматься, устраивать праздники, развивающие занятия, приглашать аниматоров), - гласит объявление.

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