Мэр Омска Сергей Шелест пригрозил расторжением контракта подрядчику депо на Ватутина

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Подрядчику депо на Ватутина расторжением контракта пригрозил мэр Омска Сергей Шелест. Подробности он рассказал в своем телеграм-канале.

Неделю назад строительная компания ООО «Хатман Групп» выкатила условия городской администрации: смету ан строительство необходимо увеличить в два раза. Таким образом, они потребовали вместо 295,6 миллионов рублей заложить в договор 506 миллионов.

- Они передали нам свои обоснования. Даже беглый анализ представленных расчётов выявил многочисленные факты задвоения работ, приписок, использования неоправданно дорогих материалов. Эти «мелочи» потянули на 140 миллионов рублей, что будет, если подсчитать все досконально, - задался вопросом Шелест.

Итогом разговора стала недельная пауза. За этот период по рекомендации мэра подрядчик должен еще раз посчитать смету. Если они не сойдутся в цене, то контракт будет расторгнут.

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