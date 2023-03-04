Магнитная буря накроет Омскую область 26 марта

Солнце в 2023 году более активно, чем годом ранее.
26 марта Омскую область накроет магнитная буря. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии.
Солнечная активность в этот день достигнет уровня G3, это означает, что буря будет сильной. Всю полноту влияния космоса ощутят метеозависимые люди.
Спадет угнетающая активность лишь к 29 марта.
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