Порывы водопровода на девяти улицах произошли в Омске 4 марта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
4 марта в Омске произошли порывы водопровода сразу на девяти адресах. Об этом сообщили в «Омсководоканале».
Аварийные бригады выявляют места протекания воды и выполняют восстановительные работы.
Повреждения обнаружены на следующих адресах:
- ул. 4 Челюскинцев, 95, 97; - ул. Пархоменко, 7; - ул. 5 Армии, 44; - ул. Рощинская 1; - ул. Ленина / Короленко; - пр. Космический, 32; - ул. 19 Линия, 51; - ул. 5 Кордная, 10; - ул. Октябрьская, 107.
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