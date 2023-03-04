Порывы водопровода на девяти улицах произошли в Омске 4 марта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

4 марта в Омске произошли порывы водопровода сразу на девяти адресах. Об этом сообщили в «Омсководоканале».

Аварийные бригады выявляют места протекания воды и выполняют восстановительные работы.

Повреждения обнаружены на следующих адресах:

- ул. 4 Челюскинцев, 95, 97; - ул. Пархоменко, 7; - ул. 5 Армии, 44; - ул. Рощинская 1; - ул. Ленина / Короленко; - пр. Космический, 32; - ул. 19 Линия, 51; - ул. 5 Кордная, 10; - ул. Октябрьская, 107.

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