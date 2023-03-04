Пробка из трамваев образовалась после ДТП на улице Жукова в Омске

Фото: «Инцидент Омск»

В Омске на улице Жукова после ДТП образовалась пробка из трамваев. Об этом сообщает НГС55.

По данным издания, такой транспортный затор на рельсах произошел после столкновения седана и грузового автомобиля, который перевернулся прямо на трамвайных путях.

- По данным муниципального предприятия «Электрический транспорт», 4 марта в 09:43 из-за ДТП с участием автомобилей на пересечении улиц Жукова и Масленникова было приостановлено трамвайное движение по маршрутам № 4, 8, 9 в сторону Котельникова. В 11:23 движение было восстановлено, - сообщили в МП «Электрический транспорт».

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