Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в Омской области седьмую неделю подряд

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Седьмую неделю подряд в Омской области отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Специалисты считают, что это связано в том числе с распространением новых вариантов штамма Omicron. По сравнению с первым месяцем года количество пациентов с диагнозом «ковид» увеличилось в 3,9 раза.

Отмечается, что болеют COVID-19 сейчас преимущественно взрослые. На долю заболевших старше 18 лет приходится почти 88% всех выявленных случаев.

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