В особую экономическую зону Омска заходит Омский электромеханический завод

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

ООО «Омский электротехнический завод» получил разрешение на строительство производства комплектующих крепежных изделий. Соответствующий документ разместил департамент архитектуры.

- Промышленный объект предполагается построить на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Авангард», расположенной в Советском округе, - сообщили в пресс-службе мэрии.

На территории экономической зоны должно появиться здание переменной этажности площадью 12509 квадратов.

Застройщиком выступает общество с ограниченной ответственностью, имеющее одно название с заводом, расположенным на Левобережье Омска . Предприятие АО «Омский ЭМЗ» занимается производством металлоконструкций и опор ЛЭП, а также горячим цинкованием металла. Акционерное общество связано с семьей депутата Госдумы Игоря Антропенко, как и «Основа Холдинг», которая была третьей компанией заявившейся на строительство производства в Особой экономической зоне.

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