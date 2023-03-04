Омичи в составе сборной СФО по хоккею вышли в финал «Детей Азии»

Фото: Александр Федоров

В финал «Детей Азии» вышли омичи, входящие в состав сборной СФО по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Омской области.

Встреча состоялась со сборной ДФО и закончилась со счетом 4:1. Соперниками в решающем матче выступят ребята с УФО.

Напомним, в сборную Сибирского федерального округа входят 14 омичей. Возглавляет дружину главный тренер «Авангарда-2007» Сергей Холодилин.

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