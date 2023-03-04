НП «Профилактика» обработает от клещей все омские кладбища за 699 тысяч рублей

Работы пройдут на 20 городских кладбищах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За 699 тысяч рублей все омские кладбища обработает от клещей НП «Профилактика». Итоги электронного аукциона появились на госзакупках.

Работы должны пройти в четыре этапа: с 16 по 20 апреля, с 5 по 9 июня, с 21 по 27 июля и с 6 по 10 сентября.

В список входит 20 кладбищ города Омска, их площадь составляет более 1 625 824 тысяч квадратов.

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