НП «Профилактика» обработает от клещей все омские кладбища за 699 тысяч рублей

Работы пройдут на 20 городских кладбищах.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
За 699 тысяч рублей все омские кладбища обработает от клещей НП «Профилактика». Итоги электронного аукциона появились на госзакупках.
Работы должны пройти в четыре этапа: с 16 по 20 апреля, с 5 по 9 июня, с 21 по 27 июля и с 6 по 10 сентября.
В список входит 20 кладбищ города Омска, их площадь составляет более 1 625 824 тысяч квадратов.
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