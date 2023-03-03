В Омске наградили 28 сотрудников спецподразделений Росгвардии, участвовавших в СВО

Фото: Росгвардия
В Омске вручили государственные награды сотрудникам специальных подразделений Управления Росгвардии, отличившимся в ходе проведения СВО.
По указу президента РФ Владимира Путина двадцать восемь росгвардейцев были удостоены орденов Мужества, медалями за отвагу и медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции.
Фото: Росгвардия
В торжественной церемонии награждения приняли участие начальник регионального Управления Росгвардии генерал-майор Естай Джангунаков, вице-губернатор Омской области Олег Заремба, депутат Госдумы РФ Оксана Фадина, офицер Сибирского округа Росгвардии полковник Максим Гуляев, ветераны службы и личный состав территориального управления Росгвардии.
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