В Омске гидроудар стал причиной нескольких коммунальных аварий в разных частях города

Фото: «Росводоканал Омск».

В Омске специалисты «Росводоканала» продолжают ремонтно-восстановительные работы в нескольких частях города, где гидроудар стал причиной коммунальных аварий.

Ремонтные бригады компании занимаются устранением повреждений на улицах Богдана Хмельницкого, 20-лет РККА, Омской, Будеркина.

— Самое сложное в проведении ремонтных мероприятий на сетях — найти место повреждения. Как правило, эта работа занимает больше времени, чем сам ремонт. В сегодняшних условиях поиск осложняется промерзанием грунта, когда вода выходит на поверхность в одном месте, а повреждение может находиться 20-30 метрах. Такая ситуация возникала и в районе улицы Богдана Хмельницкого, но здесь до «истины мы уже докопались». В ночь со 2 на 3 марта специалисты провели земляные работы, утром обнаружили место повреждения и приступили к устранению. Само повреждение сложное — свищ образовался на нижней части трубопровода глубина залегания, которого 4 метра, — рассказал заместитель гендиректора по производству Сергей Голиченко.

Напомним, в Омске на этой неделе произошли две аварии на теплосетях. Так, на улице Кирова из-под земли забил целый гейзер.

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