В Омске закрыли ледовую горку в парке имени 30-летия ВЛКСМ

Фото: «Городские парки | Омск» во «Вконтакте».

В омском парке имени 30-летия ВЛКСМ закрыли комплекс «Горки парк» до следующего сезона. Об этом сообщили в паблике «Городские парки | Омск» во «ВКонтакте».

Причина закрытия — лед начал активно таять от теплой погоды и воздействия весеннего солнца.

Однако омичи могут покататься с горки, установленной в Советском парке. Она находится в тени деревьев, что пока позволяет ей продолжать работу.

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