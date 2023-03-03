В Омске закрыли ледовую горку в парке имени 30-летия ВЛКСМ

Фото: «Городские парки | Омск» во «Вконтакте».
В омском парке имени 30-летия ВЛКСМ закрыли комплекс «Горки парк» до следующего сезона. Об этом сообщили в паблике «Городские парки | Омск» во «ВКонтакте».
Причина закрытия — лед начал активно таять от теплой погоды и воздействия весеннего солнца.
Однако омичи могут покататься с горки, установленной в Советском парке. Она находится в тени деревьев, что пока позволяет ей продолжать работу.
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