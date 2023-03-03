В 2023 году на прилавках омских магазинов станет больше фруктов и овощей из Таджикистана

По словам Александра Буркова, летом Омск ожидает грандиозное событие — ярмарка сельхозпродукции из Таджикистана. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области станет больше фруктов и овощей из Таджикистана. Накануне губернатор Александр Бурков обсудил с министром сельского хозяйства среднеазиатской республики Курбоном Хокимзодой поставки плодоовощной продукции в регион.

По словам главы региона, фрукты и овощи из Таджикистана появятся на прилавках омских магазинов уже в этом году. Стороны прорабатывают данный вопрос. Достигнуты определенные успехи и сейчас: работы по растаможке и фитосанитарному контролю продукции на границе Омской области теперь занимают менее суток. Это стало возможным благодаря переговорам с омской таможней.

Александр Бурков также заявил, что этим летом в Омске пройдет ярмарка сельхозпродукции из Таджикистана.

— На ярмарке омичи смогут познакомиться с ассортиментом таджикской сельхозпродукции и оценить её качество. В дальнейшем производители смогут присутствовать на нашем рынке. Мы сегодня бьемся за поставки напрямую из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии для того, чтобы снизить стоимость фруктов и овощей на прилавках наших магазинов и рынков. Чем больше поставщиков, тем больше выбор и ниже цена для нашего покупателя, — рассказал Бурков.

Отметим, в ходе встречи глава региона обсудил с зарубежными коллегами поставки продукции омских предприятий, в том числе алкогольных напитков.

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