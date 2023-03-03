Жители Омской области получат пособия на детей до 7 марта

На счета омичей поступят выплаты за прошлый месяц Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Омские семьи начнут получать пособия на детей с 3 марта. Об этом сообщили в региональном отделение Социального фонда РФ.

Так, единое пособие, а также пособия на первого ребенка до 3 лет и на детей в возрасте от 8 до 17 лет поступят на счета омичей 3 марта.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет за февраля выплатят работающим омичам 6-7 марта.

Напомним, ранее стало известно, что в ближайшее время почти десять тысяч омских медработников получат социальную выплату в качестве материальной поддержки. Ее размер зависит от категории специалиста и вида организации.

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