Переселенцы из Херсона получили сертификаты на приобретение жилья в Омске и Таре

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 3 марта, первые шесть переселенцев из Херсона получили именные сертификаты на приобретение жилья в Омске и Таре.

Выдаваемый сертификат представляет собой единовременную социальную выплату, которую можно использовать для покупки жилья как на первичном, так и вторичном рынке. Общая площадь приобретаемого жилого помещения не должна быть менее 33 квадратных метров.

Размер выплаты определяют, исходя из норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по стране, определяемого Минстроем РФ, и норматива обеспечения жилплощадью, составляющего: 33 кв. м – для одиноко проживающих граждан; 42 кв. м – для семьи из двух человек; по 18 кв. м на одного человека – для семей из трех и более человек.

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