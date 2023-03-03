В Омске открыли мемориальную доску военнослужащему, погибшему в ходе СВО

Фото: Владимир Казионов
Сегодня, 3 марта, в омской школе № 160 состоялось открытие мемориальной доски Александру Глебову, погибшему при исполнении воинского долга в ходе СВО.
Выпускник школы, старший лейтенант Александр Глебов находился на передовой с первых дней специальной военной операции. Омич был посмертно награжден орденом Мужества.
Почтить память погибшего военнослужащего пришли официальные лица и его близкие.
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