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НовостиОбщество3 марта 2023 10:38

В Омске открыли мемориальную доску военнослужащему, погибшему в ходе СВО

Мемориал появился на фасаде омской школы № 160
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: Владимир Казионов

Фото: Владимир Казионов

Сегодня, 3 марта, в омской школе № 160 состоялось открытие мемориальной доски Александру Глебову, погибшему при исполнении воинского долга в ходе СВО.

Выпускник школы, старший лейтенант Александр Глебов находился на передовой с первых дней специальной военной операции. Омич был посмертно награжден орденом Мужества.

Почтить память погибшего военнослужащего пришли официальные лица и его близкие.

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