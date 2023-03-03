В Омской области Тюкалинску выделили 7,7 миллиона рублей на благоустройство Аллеи влюбленных

Фото: ru.wikipedia.org.

Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок Главного управления контрактной системы Омской области сообщил о поиске подрядчика для благоустройства Аллеи влюбленных в Тюкалинске. Документы о проведении электронного аукциона на проведение работ по устройству Аллеи влюбленных, расположенной по улице Людвига Марацевича вблизи дома № 2 в Тюкалинске, обозначают начальную максимальную цену контракта - она составляет практически 7,7 миллиона рублей.

Приступить к благоустройству нужно уже в этом году, а завершить работы подрядчик должен не позднее 30 июня.

Согласно смете, компании, выигравшей аукцион, предстоит провести комплексное благоустройство территории, обустроить пирс (причал), установить шесть скамеек, 40 светильников, выполнить озеленение.