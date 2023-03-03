Почти 10 тысяч медработников в Омской области получат социальную выплату в качестве матподдержки

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Как сообщили в Омском отделении Социального фонда, общая сумма выплаты в регионе для медработников на 2023 год составляет более 78,8 млн рублей. Ее должны получить 9 888 медицинских работников, и это новая мера поддержки для специалистов первичного звена здравоохранения в медучреждениях региона.

Пока в стране выплату перечислили 14 тысячам сотрудников. Размер выплаты составляет от 4,5 тысяч до 18,5 тысяч рублей, зависит от категории специалиста и вида организации.

В пресс-службе Омского отделения Социального фонда РФ уточнили, что Социальный фонд выступает оператором выплаты, при этом ее оформление происходит на основании данных медицинских организаций. Медицинским работникам не нужно обращаться в Соцфонд, подавать заявления или справки. Деньги отделения перечисляют в течение трех рабочих дней после предоставления организацией реестра работников.