Владимир Широков назначен замдиректора омского департамента культуры

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Мэр Омска Сергей Шелест назначил нового заместителя директора департамента культуры. Им стал Владимир Широков.

Владимир Широков на протяжении последних десяти лет возглавлял технический отдел управления организационно-технического обеспечения минтруда Омской области. Он обладает большим опытом в подготовке проектно-сметной документации для строительства объектов в рамках нацпроектов, а также в организации капительного ремонта. За почти 18 лет в профессиональной и смежных сферах, связанных со строительством и ремонтом, Широков был удостоен множества наград, в том числе почетной грамоты «Российского Союза Строителей» за вклад в развитие сети газоснабжения в Омской области.

В департаменте культуры Владимир Широков будет заниматься вопросами материально-технического обеспечения и ремонта учреждений культуры, дополнительного образования и библиотек, а также реставрации и содержания памятников.

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