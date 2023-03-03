В Омске ушел из жизни экс-глава Ленинского округа Сергей Нос

Фото: superomsk.ru.

В Омске скончался первый вице-спикер Сергей Нос. Об этом сообщает «ОМСКРЕГИОН». Бывший генеральный директор ОАО «ОмскВодоканал», депутат Законодательного собрания Омской области и глава Ленинской администрации родился 23 июня 1957 года в Омске.

- После окончания Омского института инженеров железнодорожного транспорта и службы в армии работал машинистом электровоза, зарекомендовал себя ответственным и инициативным специалистом. С 1985 года перешел на работу в органы власти, начал с инструктора промышленно-транспортного отдела Ленинского райкома КПСС и дошел до первого заместителя главы районной администрации. На протяжении семи лет, с 1994-го года являлся главой Ленинского округа Омска, был депутатом Омского городского Совета, первым заместителем мэра города и курировал департаменты городского хозяйства, транспорта, строительства. В его ведении находились также муниципальные коммунальные предприятия, - сообщает источник.

После окончания Омского юридического института в 2006 году Нос возглавил ОАО «ОмскВодоканал» и уже через год Сергей Нос был избран депутатом Заксобрания. Указом Президента РФ награжден медалью Ордена «За службу Отечеству» 2-й степени. Похороны Сергея Носа состоялись сегодня, 3 марта. Ему было 65 лет.