Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 марта 2023 8:13

Суд оштрафовал двух омичей за демонстративный показ экстремистской символики

Молодые люди прошлись по городу с флагом экстремистской организации
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омский областной суд рассмотрел дела двоих жителей Омска, которые гуляли с флагом запрещенной в России межрегиональной общественной организации - «Национал-Большевистской партии». По итогам рассмотрения молодые люди были привлечены к ответственности за пропаганду и публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистской организации.

- Ранее постановлениями Куйбышевского районного суда г. Омска от 14.12.2022 и Центрального районного суда г. Омска от 10.01.2023 они признаны виновным в совершении административного правонарушения и подвергнуты административному наказанию. Областной суд проверил доводы жалобы и не нашел оснований для отмены постановлений районных судов, поскольку прослеживается связь указанной символики с запрещенным экстремистским движением, призывающим к насильственному изменению конституционного строя, - сообщает пресс-служба суда второй инстанции.

За радикальный поступок омичей оштрафовали.