Суд оштрафовал двух омичей за демонстративный показ экстремистской символики

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Омский областной суд рассмотрел дела двоих жителей Омска, которые гуляли с флагом запрещенной в России межрегиональной общественной организации - «Национал-Большевистской партии». По итогам рассмотрения молодые люди были привлечены к ответственности за пропаганду и публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистской организации.

- Ранее постановлениями Куйбышевского районного суда г. Омска от 14.12.2022 и Центрального районного суда г. Омска от 10.01.2023 они признаны виновным в совершении административного правонарушения и подвергнуты административному наказанию. Областной суд проверил доводы жалобы и не нашел оснований для отмены постановлений районных судов, поскольку прослеживается связь указанной символики с запрещенным экстремистским движением, призывающим к насильственному изменению конституционного строя, - сообщает пресс-служба суда второй инстанции.

За радикальный поступок омичей оштрафовали.