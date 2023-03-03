Омского губернатора Буркова заслушали на совещании с участием председателя Правительства РФ Михаила Мишустина

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омский губернатор представил направления торгово-экономического сотрудничества Омской области и Таджикистана на пленарном заседании конференции «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана». Заседание прошло под руководством председателя Правительства России Михаила Мишустина и его коллеги из Республики Таджикистан Кохира Расулзоды. По итогам прошлого года товарооборот между странами вырос на 18% и составил 1,5 млрд долларов. Это рекордный показатель за последние 20 лет. Александр Бурков обратил внимание: Омская область занимает выгодное географическое положение — на пересечении важных железнодорожных магистралей и крупного водного пути — реки Иртыш.

- Мы используем географические преимущества нашего региона в условиях разворота российской экономики на Восток. Таджикистан важен для нас как перспективная площадка для промышленной кооперации, поскольку Омская область – это один из крупнейших российских центров машиностроения, химической и нефтехимической промышленности. В прошлом году товарооборот между Омской областью и республикой вырос более чем в четыре раза, — подчеркнул Бурков.

Сейчас в Таджикистане работают представительства омских предприятий. В Душанбе и Худжанде выпускается продукция омской кондитерской компании «Сладонеж», омские компании «Смарт» и «Умапро» прорабатывают вопрос о запуске совместных предприятий по производству текстильной продукции. Омский завод инновационных технологий готов предложить разработки современного котельного оборудования для промышленных предприятий и объектов социальной сферы.

Омский научно-производственный центр «Промтех» в рамках переговоров с руководством Таджикских железных дорог представил проект цифровизации железнодорожного транспорта. В свою очередь, наш регион заинтересован в увеличении поставок овощей и фруктов из Таджикистана.

Кроме того, в мае запустят прямой авиарейс из Омска в Душанбе. В планах - восстановить авиаперевозки с городами Куляб и Бохтар.