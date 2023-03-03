Омские магазины сети «Светофор» завлекали клиентов обманчивой рекламой

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Омская антимонопольная служба признала рекламу сети магазинов «Светофор» несоответствующей закону. Покупатели пожаловались, что в рекламе их просто обманули. Так с 14 по 17 ноября 2022 года в эфире телеканала сетевики сообщили о продаже сахара-песка по цене 39,90 рублей за килограмм. Разумеется, при стоимости на 10 рублей дешевле, чем по рынку, желающие сделать выгодную покупку нашлись быстро. Каково же было удивление посетителей магазинов, когда на месте выяснялись другие требования к покупке сахара, не заявленные в эфире.

- Покупатели жаловались на дополнительные условия акции, ставшие для них полной неожиданностью. Заявленная в рекламе цена действовала при условии покупки других товаров в магазине на сумму 1500 рублей, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Учитывая, что реклама сети магазинов «Светофор» не относится к стимулирующим мероприятиям (например, розыгрыш, конкурс, лотерея), Омское УФАС России признало её ненадлежащей, нарушающей Закон о рекламе.

- В соответствии с требованиями часть 7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы, подвели итог антимомнопольщики. О санкциях в отношении нарушителей в ведомстве не сообщили.