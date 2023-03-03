Вслед за первым повышением еще 13 маршрутов в Омске подняли стоимость проезда

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С марта для омских пассажиров подорожал проезд на 13 автобусных маршрутах. Согласно данным МП «Пассажирсервис», отныне 35 рублей вместо прежних 30 будут списывать в микроавтобусах № 399, в маршрутках № 83н, 99, 100, 120, 222, 346, 354, 399, 409, 424, 514, 911, 922 — по 33 рубля. Пенсионеры, школьники и студенты по карте «Омка» по-прежнему будут платить за проезд 25 рублей, также не изменилась стоимость проезда за наличные — 30 рублей за поездку. В феврале по такому пути пошли маршрут №№ 212 и 31.

- Предложения о повышении были разные: и 35, и 37, и даже до 40 рублей. Но наш председатель совета СРО «Омские перевозчики» Владимир Геворгян в своем выступлении убедил всех, что не нужно гнаться за высокими доходами. Фактически стоимость проезда повысилась на 10%, и то только по безналу. Это повышение на 3 рубля не решит всех наших проблем, но позволит хоть немного закрыть дыры в нашем бюджете. Многие его поддержали, так как мы понимаем, что у наших пассажиров доходы тоже не самые высокие, - прокомментировал НГС55 свое решение один из перевозчиков - предприниматель Владимир Черепанов.

Также частники подчеркнули, что если бы они получали компенсацию из бюджета города, как муниципальные перевозчики, то ни о каком повышении и речи бы не было.