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НовостиОбщество3 марта 2023 6:39

С 8 марта большегрузам будет запрещено передвигаться по Ленинградскому мосту в Омске

Запрет на движение грузового транспорта вводится для снижения нагрузки
Наталья ВИРКУНЕН

Омская мэрия объявила, что с 8 марта 2023 года на Ленинградском мосту запретят движение грузового транспорта. В дептрансе аргументировали нововведение снижением транспортной нагрузки на переправу

В ведомстве уточнили, что запрет будет действовать ежедневно с 7 до 20 часов на участке улицы Масленникова, от улицы Маршала Жукова до Тюкалинской развязки. В том числе здесь установят соответствующие дорожные знаки.

Напомним, из-за капитального ремонта с 15 февраля 2023 года в Омске начали частично перекрывать Ленинградский мост. Работы продлятся как минимум до конца весны 2024 года.