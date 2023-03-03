Омскстат подсчитал, что зарплаты горожан в декабре 2022 года доросли до 64 тысяч рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Омскстат опубликовал последние данные о размерах средних зарплат омичей. В декабре 2022 года средняя номинальная начисленная зарплата в Омской области составила 64 156 рублей. И это почти на 32% выше ноябрьских заработков того же года.

Дело в том, что, как правило, в конце года на многих предприятиях выплачивают тринадцатую зарплату или годовые премии. В целом же, отметили в Омскстате, по предварительным данным, средняя зарплата без дополнительных, бонусных выплат в Омской области за год составила всего 46 564 рубля.