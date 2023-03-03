Трамвай №8 в Омске сократит маршрут из-за коммунальной аварии на Богдана Хмельницкого

Фото: департамент транспорта города Омска

Трамвай №8 в ближайшее время будет ездить до спорткомплекса «Юность». Об этом сообщает департамент транспорта.

Сокращение маршрута связано с коммунальной аварией на улице Богдана Хмельницкого, которая произошла накануне.

Лёд мешает движению подвижного состава, поэтому на старый маршрут вагоны вернутся после устранения последствий аварии.

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