Трамвай №8 в Омске сократит маршрут из-за коммунальной аварии на Богдана Хмельницкого

Фото: департамент транспорта города Омска
Трамвай №8 в ближайшее время будет ездить до спорткомплекса «Юность». Об этом сообщает департамент транспорта.
Сокращение маршрута связано с коммунальной аварией на улице Богдана Хмельницкого, которая произошла накануне.
Лёд мешает движению подвижного состава, поэтому на старый маршрут вагоны вернутся после устранения последствий аварии.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru