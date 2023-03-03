В Омске начали принимать заявки на благоустройство дворов

Претендовать на обновление территорий может каждый двор.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Заявки на благоустройство придомовых территорий начали принимать администрации округов города Омска. Об этом напомнили в мэрии.
Принести пакет документов необходимо до 31 марта. К этому времени должна стать известной сумма субсидий, которые будут направлены на работы.
Напомним, в прошлом году было отремонтировано более 200 дворов, на это потрачено около полумиллиарда рублей.
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