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НовостиОбщество3 марта 2023 3:04

В Омске начали принимать заявки на благоустройство дворов

Пакет документов необходимо подать до 31 марта
Андрей ОБНОРСКИЙ
Претендовать на обновление территорий может каждый двор.

Претендовать на обновление территорий может каждый двор.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Заявки на благоустройство придомовых территорий начали принимать администрации округов города Омска. Об этом напомнили в мэрии.

Принести пакет документов необходимо до 31 марта. К этому времени должна стать известной сумма субсидий, которые будут направлены на работы.

Напомним, в прошлом году было отремонтировано более 200 дворов, на это потрачено около полумиллиарда рублей.

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